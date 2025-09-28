Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 21:10

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Раскрыта цель украинских беспилотников в Астраханской области
Раскрыта цель украинских беспилотников в Астраханской области

Ранее дежурные средства ПВО за три часа уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями трёх областей. Согласно информации Минобороны России, шесть дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Курской областью. Ещё два БПЛА перехватили над Белгородской областью.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar