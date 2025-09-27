Раскрыта цель украинских беспилотников в Астраханской области
Бабушкин: Восемь украинских БПЛА атаковали промышленные объекты под Астраханью
Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов предприняли попытку атаковать объекты на территории Астраханской области. Как заявил губернатор региона Игорь Бабушкин, ВСУ вновь нацеливались на критически важные объекты промышленного сектора.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны. При падении обломков сбитых дронов на земле возникли локальные возгорания, которые были оперативно ликвидированы силами экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.
Региональные власти призывают местных жителей соблюдать осторожность.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области расчёты ПВО уничтожили вражеские беспилотники сразу в нескольких районах. В Волгограде обломки одного из дронов задели торговые павильоны, но люди не пострадали.
