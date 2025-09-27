Интервидение
27 сентября, 09:13

Раскрыта цель украинских беспилотников в Астраханской области

Бабушкин: Восемь украинских БПЛА атаковали промышленные объекты под Астраханью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов предприняли попытку атаковать объекты на территории Астраханской области. Как заявил губернатор региона Игорь Бабушкин, ВСУ вновь нацеливались на критически важные объекты промышленного сектора.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны. При падении обломков сбитых дронов на земле возникли локальные возгорания, которые были оперативно ликвидированы силами экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал.

Региональные власти призывают местных жителей соблюдать осторожность.

Система ПВО перехватила 55 украинских дронов за ночь над регионами России
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области расчёты ПВО уничтожили вражеские беспилотники сразу в нескольких районах. В Волгограде обломки одного из дронов задели торговые павильоны, но люди не пострадали.

