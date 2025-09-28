Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 21:33

Расчёты ПВО уничтожили 17 украинских дронов над четырьмя регионами РФ за час

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны в период с 23:00 до 00:00 мск 27 сентября сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Семь дронов уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Воронежской, три — над Ростовской. Ещё один БПЛА перехватили над территорией Республики Крым.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

Ранее стало известно, что в результате удара беспилотников ВСУ пострадали три человека в городе Шебекино Белгородской области. Два дрона ударили по производственному предприятию. Пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Данные о последствиях удара уточняются.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar