28 сентября, 06:27
«Явно столкнулись»: СМИ пишут о перепалке Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

В Нью-Йорке Лавров и Рубио вступили в напряжённый диалог из‑за Украины

Марко Рубио и Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush / Life.ru

В Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарём США Марком Рубио. Встреча прошла в напряжённой атмосфере из‑за ситуации на Украине. Об этом сообщило издание Sohu.

«Рубио и Лавров «явно столкнулись» во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», — говорится в материале.

Диалог между дипломатами состоялся 24 сентября в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Китайские аналитики подчеркнули, что встреча имела явный характер противостояния. Лавров подчеркнул готовность России к сотрудничеству с США ради достижения мира, но также указал на «неприемлемость» текущей политики Запада по Украине.

Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в мирных решениях по Украине
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия и США договорились провести третий раунд консультаций по двусторонним разногласиям уже этой осенью. Министр иностранных дел уточнил, что переговоры затрагивают вопросы визового режима, работы посольств и имущественные вопросы. Лавров напомнил, что два предыдущих раунда уже прошли, и сообщил, что договорённость о новой встрече была достигнута в ходе общения с государственным секретарём США Марком Рубио.

Милена Скрипальщикова
