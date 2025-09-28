Интервидение
28 сентября, 09:39

Российские силы ПВО за сутки сбили 6 авиабомб и 230 беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 230 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы, применённые ВСУ, были перехвачены российскими средствами ПВО. Среди уничтоженного — шесть снарядов HIMARS американского производства и дроны Vampire чешской сборки.

Российские беспилотники атаковали военные склады в Киеве и области
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 41 беспилотник ВСУ над различными регионами страны. Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Курской областью.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

