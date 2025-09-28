Российские силы ПВО за сутки сбили 6 авиабомб и 230 беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 230 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 41 беспилотник ВСУ над различными регионами страны. Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Курской областью.