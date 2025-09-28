Российские беспилотники атаковали военные склады в Киеве и области

По объектам ПВО и военным складам в Киеве и Киевской области было нанесено не менее двадцати ударов. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, удары наносились волнами беспилотников и ракет, которые летели сериями по 10-20 аппаратов. Координатор уточнил, что основными целями являлись объекты противовоздушной обороны, военные склады и логистические базы.

«Киев и Киевская область — не менее 20 эпизодов... Удары волнами беспилотников и ракет, сериями по 10–20 аппаратов. Основные направления — объекты ПВО, военные склады, возможно, логистические базы», — сказал Лебедев.

Также собеседник агентства добавил, что аналогичные удары по объектам ПВО наносились в Днепропетровской области и районе Одессы.

Ранее сообщалось, что российская армия применяет усовершенствованные беспилотники в рамках новой тактики, создающей серьёзные проблемы для противника. Как отмечается, новые тактические меры затрудняют координацию действий ВСУ и создают существенные препятствия для снабжения украинских подразделений. Использование ретрансляторов значительно расширяет радиус действия беспилотников, что позволяет удвоить размер контролируемых зон поражения.