Армия России начала использовать усовершенствованные беспилотники в новой тактике ведения боевых действий. По данным журнала Forbes, это позволяет создавать специальные «зоны поражения» перед линиями фронта, существенно осложняя действия украинских войск.

«Российские войска создали «зоны поражения» перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников», — говорится в материале.

Новые тактические меры затрудняют координацию действий ВСУ и создают серьёзные препятствия для снабжения украинских подразделений. Использование ретрансляторов значительно расширяет радиус действия беспилотников, что, по оценке экспертов, позволяет удвоить размер зон поражения. Это даёт российским войскам возможность наносить удары глубже в тыл противника, нарушая логистику и передвижение украинских сил.

Ранее сообщалось, что ВС РФ готовы уничтожить любые украинские подразделения, которые будут переброшены к границе с Курской областью. Командование России обладает достоверной информацией о подобных перебросках, так как скрыть их масштабы крайне сложно. Российская разведка отслеживает подобные действия, и в случае начала переброски войск уже разработаны меры для их уничтожения.