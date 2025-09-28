Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 16:02

Девять часов непрерывного труда: В Москве провели уникальную операцию по пересадке фрагмента кисти

В Институте Склифосовского провели уникальную трансплантацию фрагмента кисти

Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сотрудники института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского впервые осуществили трансплантацию донорского фрагмента кисти. Информацию об этом новаторском хирургическом вмешательстве распространил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Для реализации этой сложной задачи хирургам пришлось последовательно работать в течение девяти часов, используя несколько операционных залов. Накопленный специалистами института серьёзный опыт позволяет им эффективно подбирать после трансплантации иммуносупрессивную терапию, главная задача которой — не допустить отторжения пересаженного фрагмента.

На данном этапе пациента перевели в палату реанимации. Далее его ждёт перевод в специализированное отделение, где занимаются пересадкой почки и поджелудочной железы, для продолжения необходимого курса лечения.

«Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции», – отметил Собянин.

35-летнему архитектору пересадят сразу пять органов спустя годы выживания в больнице
35-летнему архитектору пересадят сразу пять органов спустя годы выживания в больнице

Ранее Life.ru рассказывал, что благодаря инновационному редактированию генов, китайские хирурги впервые преодолели главное препятствие ксенотрансплантации, пересадив свиное лёгкое человеку без немедленного отторжения, что открывает путь к решению проблемы дефицита донорских органов.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • НИИ Склифосовского
  • Здоровье
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar