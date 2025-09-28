Девять часов непрерывного труда: В Москве провели уникальную операцию по пересадке фрагмента кисти

Сотрудники института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского впервые осуществили трансплантацию донорского фрагмента кисти. Информацию об этом новаторском хирургическом вмешательстве распространил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Для реализации этой сложной задачи хирургам пришлось последовательно работать в течение девяти часов, используя несколько операционных залов. Накопленный специалистами института серьёзный опыт позволяет им эффективно подбирать после трансплантации иммуносупрессивную терапию, главная задача которой — не допустить отторжения пересаженного фрагмента.

На данном этапе пациента перевели в палату реанимации. Далее его ждёт перевод в специализированное отделение, где занимаются пересадкой почки и поджелудочной железы, для продолжения необходимого курса лечения.

«Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции», – отметил Собянин.

Ранее Life.ru рассказывал, что благодаря инновационному редактированию генов, китайские хирурги впервые преодолели главное препятствие ксенотрансплантации, пересадив свиное лёгкое человеку без немедленного отторжения, что открывает путь к решению проблемы дефицита донорских органов.