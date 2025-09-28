Девять часов непрерывного труда: В Москве провели уникальную операцию по пересадке фрагмента кисти
Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Сотрудники института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского впервые осуществили трансплантацию донорского фрагмента кисти. Информацию об этом новаторском хирургическом вмешательстве распространил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Для реализации этой сложной задачи хирургам пришлось последовательно работать в течение девяти часов, используя несколько операционных залов. Накопленный специалистами института серьёзный опыт позволяет им эффективно подбирать после трансплантации иммуносупрессивную терапию, главная задача которой — не допустить отторжения пересаженного фрагмента.
На данном этапе пациента перевели в палату реанимации. Далее его ждёт перевод в специализированное отделение, где занимаются пересадкой почки и поджелудочной железы, для продолжения необходимого курса лечения.
«Спасибо врачам, их профессионализм позволяет выполнять сложнейшие операции», – отметил Собянин.
