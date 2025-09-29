Втирались во власть, чтобы заработать на предательстве: как депутаты-оборотни создали «общак» для врагов России Оглавление 400 тысяч евро в месяц: за что Запад платит экс-депутату «Взрывать школы — благородно»: кровавые призывы экс-депутата Сбежал от долгов к дочке в США, чтобы поливать Россию грязью Вместе с карателями в Судже: экс-депутат в стане врага P.S Life.ru продолжает разбирать чёртову дюжину экс-депутатов Госдумы, признанных иноагентами. Лидером по числу предателей оказался I созыв. Подробности — в материале Life.ru. 28 сентября, 21:20 Притворялись народными избранниками, чтобы сливать врагу: что променяли русофобы из Госдумы на виллы и ненависть. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации), © Wikipedia

400 тысяч евро в месяц: за что Запад платит экс-депутату

Экс-депутат Госдумы I созыва Александр Яковенко* умирающим голосом несёт антироссийскую ахинею на фоне дешёвого шкафа.

— Фашистская РФ превратилась в провинцию Китая. Хан Батый взял Москву после пяти дней осады, а Си Цзиньпин всю Россию смог за неполные три дня, — бредит экс-депутат.

Игорь Яковенко* врёт, что находится в Киеве, на самом деле от спецоперации он сбежал в Тель-Авив, а недвижимость ранее покупал в Вильнюсе. Сейчас он работает пиарщиком у вырусей из «Легиона Свободной России»**: приглашает их в эфиры и клянчит им донаты.

Игорь Яковенко* с заместителем командира «Легиона Свободной России»** Цезарем. Фото © Telegram / igoryakovenko

В Youtube у Яковенко* аудитория накрученная: 300 тысяч подписчиков при реальном охвате в пару тысяч человек. Казалось бы, много средств не собрать. Однако на другой платформе для распространения контента по платной подписке у него 242 подписчика, каждый из которых ежемесячно выкладывает по 1715 евро за доступ. То есть Яковенко* словно зарплату регулярно получает баснословные 400 тысяч евро. И спонсоры явно платят ему не за контент: в его закрытом канале всего 11 коротких роликов, причём последнему девять месяцев. Больше похоже на общак предателей из «Съезда народных депутатов»**, РДК** и Легиона** во главе с Ильёй Пономарёвым**.

Игорь Яковенко* ежемесячно аккумулирует у себя почти 400 тысяч евро. Фото © patreon

Игорь Яковенко* — выпускник вечерки философского факультета МГУ. Успех настиг его на должности бригадира слесарей в метро. Получил назначение освобождённого от работы секретаря ВЛКСМ, начал преподавать в партийной школе и изучать общественное мнение для ЦК КПСС. С приходом Горбачёва ему доверили выпуск первых либеральных газет. Яковенко* стоял у истоков партий «Парнас» и «Яблоко», находился в оппозиции ко всем трём президентам РФ. После депутатства долго возглавлял Союз журналистов. В 2009 его уволили из-за использования госресурсов в корыстных целях — он отдал целый этаж здания своим компаниям. С тех пор Яковенко* в инфополе всплывал лишь дважды: соавтором книги «Еврейский народ России» и прозябающим на вторых ролях участником акций Навального**.

В родной Москве у Яковенко* остаётся дочь и пару средних квартир в Ростокино и Перово.

«Взрывать школы — благородно»: кровавые призывы экс-депутата

Экс-депутат I созыва Госдумы Александр Осовцов* кровожадный русофоб, который искренне радовался заходу ВСУ в Курскую область.

— Россия — это орда XXI века. Взрывать там избирательные участки — дело абсолютно благородное. Я за! — подстрекает Осовцов, прекрасно зная, что россияне голосуют в школах.

Он член «Съезда народных депутатов»**, всегда желанный гость в Сейме Литвы и на ГУРовском «Форуме российской оппозиции» во Львове. Он с трибун не просто призывает к диверсиям в России, а всегда готов предложить конкретные планы.

Александр Осовцов*. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osovtsovaa

Александр Осовцов* родом из Санкт-Петербурга. Перестройку встретил вузовским профессором философии, ещё в 80-х попал в ельцинское окружение, после прихода Бориса Николаевича к власти возглавил кафедру в российско-американском Международном университете в Москве. Позднее избрался в депутаты и стал вице-президентом Российского еврейского конгресса. Далее были работа на Гусинского и Ходорковского**, совместные партии с Гаспаровым* и Немцовым*, поддержка украинской АТО в Донбассе и переезд в Иерусалим в 2017 году. Рядом с ним всегда его жена Наталья Александровская, экс-депутат Мосгордумы. Взгляды супруга она разделяет.

Александр Осовцов* мог сохранить на Родине пару дорогостоящих квартир на Кутузовском проспекте и в районе Измайлово плюс дачу со зверинцем в подмосковном посёлке Марьино. Раньше у Осовцова* имелась даже экзотическая бегемотиха.

Слева дом Осовцова* в частном секторе Иерусалима. Справа Осовцов* на подмосковной даче с бегемотихой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / osovtsovaa

Сбежал от долгов к дочке в США, чтобы поливать Россию грязью

Экс-депутат Госдумы I созыва Аркадий Янковский* не снимает кепку USA и приговаривает God bless America. Благодаря спецоперации, он уехал от долгов в России и сел на шею дочери, давно живущей на Манхэттене.

В видеоблоге, где он гадит родине, просмотры не всегда достигают тысячи. Платить дяде Сэму не за что. Но Янковский «старается».

— Невидимый монстр весит над этой протухшей азиопой и высасывает мозги у здешних людей. Совок в крови и непреодолимая тяга к подчинению есть суть народа, — брызжет Янковский ядом.

Аркадий Янковский*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arkadiyyank

Он показушно жертвовал донаты ВСУ, обзывал нашу армию «сворой наёмных убийц», является представителем «Съезда народных депутатов»**, ратующего за распад России.

Аркадий Янковский* — инженер из Новосибирска, попал в политику, став колумнистом в антисоветском самиздате. В 90-е примкнул к Хакамаде и избрался в Госдуму. В нулевые работал в Альфа-банке и Счётной палате. В 10-е растворился в рядах навальнистов**. Накануне СВО устроил беспорядки в честь Навального**, чем причинил городу ущерб на 3 млн рублей.

Аркадий Янковский* рекламирует сбор в пользу ВСУ. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ArkadiyYank

В России Янковский* оставил пару средних квартир. Зато в США у его дочери хоромы за $1,6 млн с видом на Ист-Ривер, она выпускник Йеля* и партнёр мировой консалтинговой конторы Bain & Company. Судя по постам Янковского*, дочь его и приютила.

Здесь располагается квартира дочери Аркадия Янковского*. Фото © streeteasy

Вместе с карателями в Судже: экс-депутат в стане врага

Экс-депутат Госдумы I созыва Марк Фейгин* был вместе с украинскими карателями, которые вошли в Курскую область. Он даже сделал селфи на фоне знаменитой загаженной ВСУшниками суджинской «Пятёрочки».

— Я в Судже, Российской Федерации! Мне же выписали 11 лет (заочный срок за фейки о ВС РФ. — Прим. ред.), ловить будете? Ахаха! — бравировал Фейгин.

Марк Фейгин* мечтает отрезать Россию от мира, требует дать Украине дальнобойное оружие и снять запрет с его применения, просит ввести натовских миротворцев в зону военных боевых действий. Он всерьёз надеется, что скоро изобретут космическое оружие, с которым российский ядерный арсенал не сравнится и которым можно будет уничтожить нашу страну.

Марк Фейгин* в Судже на фоне «Пятёрочки». Фото © Telegram / kleveta

Марк Фейгин* — человек с фантастической биографией. Кто родители, непонятно. Один из предков, с его слов, Герасим Фейгин, отец ВЛКСМ. Девяностые Фейгин* встретил якобы рабочим на самарской железной дороге. Непонятно как вступил разом в две партии: «Демократический союз» Валерии Новодворской и белоэмигрантский «Народно-трудовой союз». Более того, «русский националист» Фейгин* начал выпускать монархическую газету. Скорее всего, перед ним стояла задача скомпрометировать политических конкурентов Ельцина. Так Фейгин*, вероятно, не имевший тогда нормального образования, в возрасте 22 лет, попал в первую российскую Госдуму.

После депутатства новый фортель. Он вдруг оказался в рядах боснийских сербов, сражавшихся с исламистскими радикалами. Нулевые-десятые прошли спокойнее. Фейгин* стал либеральным адвокатом, защищавшим, например, украинскую лётчицу Надежду Савченко и убеждённого русофоба Аркадия Бабченко*.

Марк Фейгин* сейчас живёт на курорте Биарицц на Атлантическом побережье Франции. На родине у него оставались апартаменты на самой дорогой улице столицы — на Остоженке. Речь о ЖК «Ретро-35». Точно такие же (совпадают этаж и метраж) сейчас продаются за 165 млн рублей. Очень вероятно, что это метры Фейгина*, которые он в спешке продаёт.

P.S

В первом выпуске серии мы изучили личности чемпиона по русофобии Ильи Пономарёва**, оперной певицы Марии Максаковой*, верного марксиста-ленинца Олега Шеина* и воздыхателя президента Азербайджана Сергея Маркова*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. **Включён в перечень экстремистов и террористов.

Авторы Пётр Егоров