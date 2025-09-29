В США новый владелец нашёл в фундаменте своего дома загадочный сейф

В Сан-Франциско новый владелец дома обнаружил в фундаменте загадочный сейф. Об этом сообщает портал Reddit. Мужчина сообщил, что дом был построен в 1920 году, и он наткнулся на сейф, изучая особенности постройки.

Как пишет американец, он пытался извлечь сейф, не повреждая окружающий его бетон, однако его попытки оказались безуспешными. Также домовладельцу не удалось найти какую-либо информацию о компании, которая выпустила этот сейф.

Предполагается, что в сейфе найдётся что-то ценное. Новый владелец дома намерен разбить бетон вокруг, чтобы получить доступ к содержимому. Он сравнил сложившуюся ситуацию с лотереей, испытывая надежду на счастливый исход.

Агент по недвижимости отметил, что в его практике уже были подобные случаи, но все найденные сейфы оказывались пустыми. Его слова подтвердил другой пользователь, ранее вскрывавший подобные находки, заявив, что ни в одной из них не было ценностей.

