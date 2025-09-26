В доме жертвы отравления суррогатом нашли записку с именем самогонщика

В Ленинградской области, в доме одного из пострадавших от отравления некачественным алкоголем, была обнаружена записка с именем самогонщика. В ней упоминался долг перед неким «Бойцом».

«Отдать Бойцу 300 рублей», — было написано в записке.

Как пишет «Осторожно, новости», вероятно, речь идёт о Николае Бойцове, уже задержанном правоохранительными органами. Женщина рассказала, что её родственник приобрёл у него около полтора литра самодельного алкоголя.