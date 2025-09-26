В доме жертвы отравления суррогатом нашли записку с именем самогонщика
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexfan32
В Ленинградской области, в доме одного из пострадавших от отравления некачественным алкоголем, была обнаружена записка с именем самогонщика. В ней упоминался долг перед неким «Бойцом».
«Отдать Бойцу 300 рублей», — было написано в записке.
Как пишет «Осторожно, новости», вероятно, речь идёт о Николае Бойцове, уже задержанном правоохранительными органами. Женщина рассказала, что её родственник приобрёл у него около полтора литра самодельного алкоголя.
В Ленинградской области смертельное отравление суррогатным алкоголем унесло жизни уже 19 человек. Изначально сообщалось о семерых погибших, однако число жертв трагически возросло. Правоохранители уже задержали мужчину и женщину, причастных к распространению ядовитой жидкости, которую реализовывали по символической цене в 100 рублей, используя для разлива бывшие в употреблении водочные бутылки.
