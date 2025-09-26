Интервидение
26 сентября, 13:11

В доме жертвы отравления суррогатом нашли записку с именем самогонщика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alexfan32

В Ленинградской области, в доме одного из пострадавших от отравления некачественным алкоголем, была обнаружена записка с именем самогонщика. В ней упоминался долг перед неким «Бойцом».

«Отдать Бойцу 300 рублей», — было написано в записке.

Как пишет «Осторожно, новости», вероятно, речь идёт о Николае Бойцове, уже задержанном правоохранительными органами. Женщина рассказала, что её родственник приобрёл у него около полтора литра самодельного алкоголя.

МВД показало видео из логова самогонщиков в Ленобласти, которые насмерть отравили 19 человек

В Ленинградской области смертельное отравление суррогатным алкоголем унесло жизни уже 19 человек. Изначально сообщалось о семерых погибших, однако число жертв трагически возросло. Правоохранители уже задержали мужчину и женщину, причастных к распространению ядовитой жидкости, которую реализовывали по символической цене в 100 рублей, используя для разлива бывшие в употреблении водочные бутылки.

