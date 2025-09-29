«Стал дёргаться глаз»: Чехова устроила жениху предсвадебный «тест-драйв»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова устроила 47-летнему продюсеру Александру Златопольскому экстремальную проверку здоровья перед согласием на брак. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!».
Наиболее экстремальным этапом стало помещение Златопольского в криокапсулу с температурой -130 по Цельсию для омоложения организма. Также программа включала аквааэробику, радоновые ванны и попытку лечения пиявками, которую продюсер не выдержал.
«У жениха Чеховой стал дёргаться глаз и открылся истерический смех. Златопольский сдулся при виде пиявок», — следует из программы.
Сейчас пара тестирует загородную жизнь в съёмном доме за 200 тысяч рублей в месяц, а будущий муж дважды в неделю посещает семейного психолога. Чехова подчёркивает, что такая подготовка необходима для создания крепкой семьи, хотя о детях пара пока не задумывается.
Напомним, романтическое предложение руки и сердца состоялось в Париже. Златопольский попросил Чехову стать его женой у подножия Эйфелевой башни. Сама телеведущая позднее опубликовала пост, где заявила, что их отношения неидеальны, но они оба готовы работать над ними и «обтачиваться».
