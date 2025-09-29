«Я увидела существ из золота»: Американка умерла на 2,5 минуты и рассказала о загробном мире

Жительница американского штата Техас 53-летняя Триша Баркер поделилась историей о том, как пережила клиническую смерть продолжительностью 2,5 минуты и побывала «на том свете». Её рассказ опубликовало издание Daily Mail.

В возрасте 21 года Баркер попала в серьёзную автомобильную аварию, после чего её доставили в больницу с переломами позвоночника и ноги, а также множественными внутренними травмами. Из-за отсутствия медицинской страховки американке пришлось ожидать операции в течение 17 часов.

Как вспоминает Баркер, лёжа на операционном столе, она внезапно ощутила, что покидает собственное тело. Позже врачи сообщили ей, что в тот момент у неё произошла двухминутная остановка сердца.

«Я увидела светлых существ позади хирургов. Они состояли из серебристо-белого, золотого, жёлтого и синего цветов. Они были андрогинными: ни мужчины, ни женщины», — описала она обитателей загробного мира.

Она подробно описала ощущение выхода из тела, когда наблюдала за происходящим в операционной сверху, при этом не испытывая боли, а лишь чувство полного покоя. Баркер утверждает, что осознавала всё происходящее в помещении и даже слышала песню Элвиса Пресли, звучавшую по радио.

Особое впечатление на женщину произвело общение со светлыми существами, которые, как ей показалось, обладали невероятным интеллектом и общались телепатически. По её словам, они направляли свет через спины хирургов в их руки, и этот свет освещал всё её тело.

В состоянии клинической смерти Баркер могла проходить сквозь стены, а затем оказалась на красивом зелёном пастбище. Там она встретила своего покойного деда, а затем увидела Бога, которого описала как «не что иное, как чистая любовь». Бог заявил американке, что её призвание — быть учителем.

После возвращения к жизни Баркер полностью изменила свою профессиональную траекторию — она оставила юридическую специальность и стала преподавателем.

Ранее Life.ru опубликовал материал о шести типах снов, которые могут сигнализировать о предстоящей кончине близкого. Среди наиболее тревожных предзнаменований в мире сновидений упоминается появление покойного, который настойчиво призывает кого-то из ныне живущих родственников присоединиться к нему. Особо зловещим считается сон, в котором умерший предлагает руку, приглашает в путешествие или просит отправиться с ним «домой».