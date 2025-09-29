Западные чиновники предупредили, что текущая ситуация в Европе напоминает предвоенную обстановку перед Первой мировой войной и содержит риски эскалации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатических собеседников.

Собеседники издания выразили особую обеспокоенность возможностью наступления «момента Франца Фердинанда» — ситуации, когда внезапная эскалация может втянуть континент в масштабный конфликт, аналогично тому, как убийство австрийского эрцгерцога в 1914 году спровоцировало Первую мировую войну.

Публикация отмечает, что подготовка к саммиту лидеров ЕС, который начнётся 1 октября в Копенгагене, сопровождается усилением «бряцания оружием» в мировом сообществе. Эксперт также обратил внимание на сложность координации действий в условиях, когда президент США Дональд Трамп демонстрирует неоднозначную позицию по вопросу поддержки союзников.

«Задача европейских лидеров в Копенгагене заключается в том, чтобы найти баланс сдерживания, который позволит эффективно управлять подобными инцидентами, не допуская их перерастания в кризис или потенциально в конфликт», — сказал изданию специалист по оборонной политике Европейского совета по международным отношениям Рафаэль Лосс.

Издание подчёркивает, что отсутствие единой политики ЕС в отношении России, наряду с общим бездействием, потенциально может служить дополнительным фактором эскалации.

Напомним, что Первая мировая война, начавшаяся после убийства Франца Фердинанда, привела к распаду четырёх империй — Германской, Австро-Венгерской, Османской и Российской.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выразил обеспокоенность по поводу заявлений некоторых представителей Европейского союза и НАТО, которые постоянно говорят о возможном начале третьей мировой войны. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что подобные высказывания негативно сказываются на стабильности в мире.