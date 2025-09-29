«Нож не наш»: Мать напавшего на техникум в Архангельске не опознала орудие расправы
Мать напавшего на техникум в Архангельске не смогла опознать нож
Мать напавшего на техникум в Архангельске не смогла опознать нож. По всей видимости, Артемий Корюков тщательно готовился к преступлению и купил специальное орудие.
«Откуда взял нож, я не знаю, этот нож не наш, не кухонный», — сообщила Mash его мать.
Напомним, бывший студент решил отомстить за отчисление и напал с ножом на преподавателей Архангельского техникума строительства и экономики.
Обложка © Life.ru