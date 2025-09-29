«Смех в зале»: Зеленский смутился, когда его спросили о поддержке Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Варшаве неловко отреагировал на вопрос, уверен ли он в поддержке действующего президента США Дональда Трампа: сделал паузу и нервно усмехнулся, чем вызвал смех в зале, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что в США «изменилась риторика», а позицию Трампа назвал «сбалансированной», но прямого ответа на вопрос так и не дал.

Реакция Зеленского совпадает с тем, что европейские и украинские чиновники уже воспринимают недавние высказывания американского лидера с осторожностью — смена риторики породила вопросы о том, насколько устойчивой будет внешняя помощь и кто в конечном счёте будет нести на себе основные обязательства по обороне Украины. При этом сам Зеленский на том же форуме продолжил предлагать конкретные инициативы по безопасности, включая идею совместного воздушного щита с европейскими партнёрами, что подчёркивает: даже при ощущении неясности о внешней поддержке Киев пытается переводить разговор в плоскость практических решений.