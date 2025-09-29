Интервидение
29 сентября, 09:07

«Гнев и досада»: На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за действий ВС России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский в бешенстве из-за невозможности ответных действий на российские ракетные удары по украинскому военно-промышленному комплексу. Об этом на своём YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. <…> Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары», — сказал он.

По мнению британского эксперта, Зеленский прекрасно осознаёт, что даже с новой западной военной помощью Украина не сможет противостоять России.

«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

На днях Зеленский намекнул на возможность ответных ударов по Москве, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, такие действия могут привести к отключению электроэнергии в российской столице. Зеленский утверждает, что этот вопрос обсуждался на его встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
