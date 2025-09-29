«Гнев и досада»: На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за действий ВС России
Аналитик Меркурис: Зеленский в бешенстве из-за ударов ВС РФ по ВПК Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский в бешенстве из-за невозможности ответных действий на российские ракетные удары по украинскому военно-промышленному комплексу. Об этом на своём YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Масштабный удар россиян и яростный ответ Зеленского. <…> Мне кажется, что его слова исходят из гнева, вызванного досадой, поскольку Украина никак на самом деле не может ответить на эти российские удары», — сказал он.
По мнению британского эксперта, Зеленский прекрасно осознаёт, что даже с новой западной военной помощью Украина не сможет противостоять России.
На днях Зеленский намекнул на возможность ответных ударов по Москве, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, такие действия могут привести к отключению электроэнергии в российской столице. Зеленский утверждает, что этот вопрос обсуждался на его встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.
