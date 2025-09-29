ЕС захотел ограничить поездки всех сотрудников российских диппредставительств

Европейский Союз планирует ввести в новом пакете санкций ограничения на свободное передвижение по территории стран-членов для всех сотрудников российских дипломатических представительств. Соответствующая информация была распространена порталом EUobserver со ссылкой на предложение Европейской службы внешних связей.

Согласно документу, данные меры затронут не только дипломатов, но также персонал консульств, административно-технических и обслуживающих работников дипмиссий. Ограничения будут распространяться и на членов семей всех перечисленных категорий. При этом один из представителей ЕС отметил, что ожидается ответная реакция Москвы в виде ограничений для западных дипломатов на территории России.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность ограничить свободу передвижения российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. В МИД Чехии отметили, что нынешний режим для российских представителей — это «необоснованное преимущество», которого у них быть не должно.