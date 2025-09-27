«Неприемлемая ситуация»: ЕС не смог наложить санкции на один российский металл

Российский никель не вошёл в новый, 19-й по счёту пакет ограничительных мер Европейского союза. Соответствующую информацию, ссылаясь на финских представителей в Европарламенте, распространила радиокомпания Yle.

Как поясняет вещатель, ключевой причиной подобного решения называют нужды оборонного сектора государств Евросоюза. Этот металл представляет собой незаменимое сырьё для выпуска элементов вооружений и нержавеющей стали, кроме того, он применяется в аккумуляторных батареях для машин на электротяге и ветряных установок.

Заместитель члена парламентского комитета по промышленности Катри Кулмуни указала, что хотя никель из РФ значим для автопрома и металлургии, именно оборонная отрасль является определяющим аргументом. По её словам, ни одна из стран евроблока, как и сама Еврокомиссия, не ставит под сомнение зависимость от этих поставок, а их прекращение было бы актом самоубийственного характера.

«Конечно, российский никель важен и для автомобильной, и для сталелитейной промышленности, но я бы сказала, что оборонная промышленность – это, безусловно, главный фактор», — отметила Кулмуни.

Ранее Life.ru рассказывал, что ЕС и США за полгода закупили российский титан на сотни миллионов долларов. Несмотря на официальный курс на отказ от российских ресурсов, западные государства только за первое полугодие 2024 года импортировали российского титана на сумму почти в 265 миллионов долларов. Крупнейшим покупателем стала Германия, обеспечившая более 40% от общего объёма этих поставок, критически важных для её аэрокосмической и химической промышленности.