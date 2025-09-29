Британские тюрьмы за год ошибочно выпустили рекордное число людей

За период с марта 2024 по март 2025 года британские власти допустили ошибку, выпустив из тюрем беспрецедентное количество заключённых. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний.

«В прошлом году по ошибке освободили рекордное количество заключённых. Статистика показывает, что за 12 месяцев до марта 2025 года включительно было ошибочно освобождено из тюрем 262 человека... Это самый большой рост в годовом исчислении», — пишет издание.

Согласно статье, часть освобождённых заключенных оказались на свободе из-за недочётов в документах. Другие же были освобождены досрочно, без достаточных на то оснований, в рамках программы, разработанной и реализованной Лейбористской партией.

А ранее Life.ru рассказывал, как в Британии мужчина полжизни провёл за решёткой из-за судебной ошибки. За десятки лет защита неоднократно пыталась добиться пересмотра дела, однако каждый раз получала отказ.