Шатдаун в Америке может начаться в ночь на четверг

Власти США могут столкнуться с приостановкой работы правительственных учреждений в ночь на четверг, если лидеры демократов в Конгрессе не уступят по бюджету, заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью радио Sputnik.

По его оценке, администрация Трампа усиливает давление на демократов из-за споров о расходах на медицинское страхование — республиканцы хотят их сократить, а президент обвиняет связанные структуры в излишних тратах на нелегальных мигрантов.

«Эффект от шатдауна будет крайне незначительным. Причём как в американской экономике, так и в мировой, потому что всё-таки это не дефолт США, а приостановка работы. В Америке в случае шатдауна пострадают те районы, те округа, где проживает большое количество чиновников», — заключил Дудаков.

Эксперт допускает, что в последний момент демократы могут пойти на уступки и согласовать предложенную Белым домом повестку — тогда шатдаун удастся избежать. В противном случае пострадают прежде всего округа, где сосредоточен госаппарат (округ Колумбия и пригородные округа), а экономические последствия для страны и мира, по его словам, будут сравнительно невелики.