Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 13:30

Шатдаун в Америке может начаться в ночь на четверг

Политолог Дудаков: Власти США рискуют шатдауном в ночь на четверг

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photoibo

Власти США могут столкнуться с приостановкой работы правительственных учреждений в ночь на четверг, если лидеры демократов в Конгрессе не уступят по бюджету, заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью радио Sputnik.

По его оценке, администрация Трампа усиливает давление на демократов из-за споров о расходах на медицинское страхование — республиканцы хотят их сократить, а президент обвиняет связанные структуры в излишних тратах на нелегальных мигрантов.

Трамп встретится с лидерами Конгресса, чтобы предотвратить надвигающийся шатдаун
Трамп встретится с лидерами Конгресса, чтобы предотвратить надвигающийся шатдаун

«Эффект от шатдауна будет крайне незначительным. Причём как в американской экономике, так и в мировой, потому что всё-таки это не дефолт США, а приостановка работы. В Америке в случае шатдауна пострадают те районы, те округа, где проживает большое количество чиновников», — заключил Дудаков.

Эксперт допускает, что в последний момент демократы могут пойти на уступки и согласовать предложенную Белым домом повестку — тогда шатдаун удастся избежать. В противном случае пострадают прежде всего округа, где сосредоточен госаппарат (округ Колумбия и пригородные округа), а экономические последствия для страны и мира, по его словам, будут сравнительно невелики.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar