Трамп встретится с лидерами Конгресса, чтобы предотвратить надвигающийся шатдаун

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 29 сентября, проведёт встречу с лидерами Конгресса от Республиканской и Демократической партий на фоне приближающейся возможности шатдауна правительства. Такой информацией делится Associated Press, ссылаясь на неназванный источник в администрации Трампа.

«Встреча с участием спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера большинства в Сенате Джона Туна, а также лидера демократов в Палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера была подтверждена чиновником Белого дома и другим осведомлённым лицом», — сказано в публикации СМИ.

Напомним, ранее хозяин Белого дома призывал представителей Республиканской партии в Конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия. Также президент США обвинил демократов в попытке спровоцировать шатдаун.

Напомним, 19 сентября Сенат США провалил голосование по проекту бюджета, который должен был продлить финансирование до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против – 48. Новый финансовый год в стране начинается 1 октября, и без краткосрочного бюджета федеральные структуры могут остановить работу на неопределённый срок.