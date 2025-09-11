Конгресс США утвердил военный бюджет на 2026 год в размере почти $900 млрд

Палата представителей США одобрила военные расходы на следующий финансовый год, сумма которых превысила 890 миллиардов долларов. В пакете предусмотрено 400 миллионов долларов на поддержку Вооружённых сил Украины.

Решение поддержали 231 законодателей, 196 высказались против. Голоса разделились почти строго по партийной линии: 17 демократов присоединились к большинству республиканцев, а четыре представителя правящей фракции воздержались. Финансирование помощи будет осуществляться через Инициативу содействия безопасности, которая предполагает закупку оборудования у производителей по контрактам Пентагона, а не передачу техники из арсеналов США.

Закон включает требование информировать Конгресс о возможной приостановке или отмене ранее утверждённой поддержки. Сенат рассматривает собственную версию бюджета. После согласования обеих палат документ поступит в комиссию для объединения правок, а затем — к подписи президенту Дональду Трампу.