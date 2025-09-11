В июне агентство USAID выделило два миллиона долларов на киберзащиту Украины

В июне агентство США по международному развитию (USAID) направило два миллиона долларов на проект, призванный повысить защиту критически важных объектов Украины от киберугроз. Программа стартовала в мае 2020 года и рассчитана до марта 2026-го, общие расходы составляют 125 миллионов долларов, сообщает РИА «Новости».

Главная задача инициативы — формирование доверенного взаимодействия между государственными органами, частными компаниями, университетами и гражданским сообществом для минимизации рисков кибератак. До февраля 2022 года на проект поступило около 18 млн долларов, после начала активных боевых действий финансирование превысило 100 миллионов.

Контракт не раскрывает конкретного исполнителя, однако отчёт генерального инспектора USAID указывает на DAI Global. Средства поступают из бюджетных статей «Помощь Европе и Евразии» и «Фонд экономической поддержки».