В Конгрессе США предложили вернуть поправку Джексона-Вэника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Glass Photography
Конгрессмен Джо Уилсон предложил вернуть в действие поправку Джексона-Вэника в отношении России. Об этом депутат сообщил в среду в социальной сети X.
По словам конгрессмена, подобная инициатива вызвана недавним инцидентом с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши.
Напомним, что поправка Джексона-Вэника, принятая в 1974 году, была призвана ограничить торговлю с Советским Союзом из-за ограничений на эмиграцию евреев. После распада СССР она продолжала действовать в отношении ряда постсоветских государств, включая Россию, где её отменили в 2012 году. Взамен США ввели «акт Магнитского», предполагающий санкции против российских чиновников, предположительно причастных к нарушениям прав человека
10 сентября польская армия сообщила об уничтожении нескольких беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о девятнадцати случаях нарушений границы с территории Белоруссии и подтвердил факт уничтожения трёх БПЛА. В ответ НАТО активировала статью 4 договора для проведения консультаций по вопросам безопасности. Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.