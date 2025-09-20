Интервидение
19 сентября, 22:35

Трамп допустил шатдаун после провала голосования о бюджете в Сенате США

Трамп: С 1 октября в США может наступить шатдаун из-за демократов

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп не исключил шатдаун после того, как Сенат отклонил законопроект о временном финансировании федеральных ведомств.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», – заявил хозяин Белого дома.

В пятницу, 19 сентября, Сенат США провалил голосование по проекту бюджета, который должен был продлить финансирование до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против – 48. Новый финансовый год в стране начинается 1 октября, и без краткосрочного бюджета федеральные структуры могут остановить работу на неопределённый срок.

Трамп заявил, что США против его воли зарабатывают на украинском конфликте
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать продление финансирования, чтобы избежать шатдауна. Он обвинил демократов в том, что те намеренно толкают страну к кризису. В своей соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что республиканцы хотят работы правительства, а демократы – его остановки.

Юния Ларсон
