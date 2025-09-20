Трамп допустил шатдаун после провала голосования о бюджете в Сенате США

Президент США Дональд Трамп не исключил шатдаун после того, как Сенат отклонил законопроект о временном финансировании федеральных ведомств.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», – заявил хозяин Белого дома.

В пятницу, 19 сентября, Сенат США провалил голосование по проекту бюджета, который должен был продлить финансирование до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против – 48. Новый финансовый год в стране начинается 1 октября, и без краткосрочного бюджета федеральные структуры могут остановить работу на неопределённый срок.