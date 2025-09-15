Трамп призвал республиканцев поддержать финансирование правительства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы в Конгрессе должны проголосовать за временное продление финансирования работы правительства. По его мнению, это предотвратит его закрытие. Хозяин Белого дома обвинил демократов в намерении спровоцировать шатдаун.

«Республиканцы должны держаться вместе и проголосовать «за», чтобы остановить Чака Шумера от закрытия правительства. Демократы хотят шатдауна. Республиканцы хотят, чтобы правительство работало», — написал Трамп в понедельник в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, неудача в голосовании «не является приемлемым вариантом».