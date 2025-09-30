Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 04:00

Дерматолог предупреждает: Ошибка мастера «убьёт» ваши ногти быстрее запрещённого в ЕС гель-лака

Дерматолог Радина: Гель-лак не всасывается в организм из-за строения ногтя

Обложка © Zuma\TASS

Обложка © Zuma\TASS

Сам по себе гель-лак не представляет системной угрозы для здоровья, если маникюр сделан грамотно, а материалы отвечают требованиям качества. В этом читательниц Life.ru заверила врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина.

По её словам, ногти состоят из ороговевших клеток, содержащих кератин, и являются придатками кожи.

quote

Это твёрдые, неживые клетки, через которые невозможно всасывание каких-либо веществ в системный кровоток. То, что наносится на ногти, не попадает в организм,

врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина.

По словам собеседницы Life.ru, основная опасность связана не с самим покрытием, а с аллергическими реакциями, возникающими при контакте лака с кожей или при неполной полимеризации, когда используется старая или слабая лампа. Кроме того, вред могут нанести ошибки мастера: чрезмерное спиливание ногтя, травмы при снятии, пересушивание и риск грибковых инфекций при отслойках.

Напомним, что Евросоюз официально вывел из оборота TPO — ключевой фотоинициатор, отвечающий за «каменную» стойкость и быструю сушку гель-лаков. На чём основано решение, и чем оно грозит салонам в России — разбирались здесь.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar