У берега Москвы-реки найдено тело женщины в одежде

На берегу Москвы-реки в районе Братеево нашли тело женщины. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Правоохранители на месте обнаружения тела женщины в Москве. Видео © Telegram / РЕН-ТВ | Новости

«Тело утонувшей женщины нашли у берега Москвы-реки в столичном районе Братеево», — говорится в публикации.

По предварительным сведениям, версия утопления во время купания исключается, так как на погибшей женщине была одежда. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Перми гидроцикл, за рулём которого был 11-летний ребёнок, столкнулся с лодкой.После аварии с лодкой без вести пропал 15-летний пассажир.