У берега Москвы-реки найдено тело женщины в одежде
На берегу Москвы-реки в районе Братеево нашли тело женщины. Об этом сообщает «Рен-ТВ».
Правоохранители на месте обнаружения тела женщины в Москве. Видео © Telegram / РЕН-ТВ | Новости
«Тело утонувшей женщины нашли у берега Москвы-реки в столичном районе Братеево», — говорится в публикации.
По предварительным сведениям, версия утопления во время купания исключается, так как на погибшей женщине была одежда. На месте происшествия работают экстренные службы.
