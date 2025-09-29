Интервидение
29 сентября, 14:38

У берега Москвы-реки найдено тело женщины в одежде

На юге столицы в Москве-реке найдено тело молодой женщины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Yakusheva

На берегу Москвы-реки в районе Братеево нашли тело женщины. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Правоохранители на месте обнаружения тела женщины в Москве. Видео © Telegram / РЕН-ТВ | Новости

«Тело утонувшей женщины нашли у берега Москвы-реки в столичном районе Братеево», — говорится в публикации.

По предварительным сведениям, версия утопления во время купания исключается, так как на погибшей женщине была одежда. На месте происшествия работают экстренные службы.

Мёртвую мать нашли рядом с телом утонувшего в ванне сына в Туле
Ранее сообщалось, что в Перми гидроцикл, за рулём которого был 11-летний ребёнок, столкнулся с лодкой.После аварии с лодкой без вести пропал 15-летний пассажир.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

Мария Любицкая
