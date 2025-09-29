В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее в небе над Белгородом прозвучала серия взрывов. Украинские военные пытаются атаковать город беспилотными летательными аппаратами типа «Дартс». В воздушном пространстве Белгорода уничтожили по меньшей мере четыре дрона Вооружённых сил Украины. Отмечается, что беспилотники летели в сторону местной ТЭЦ, но были сбиты силами противовоздушной обороны РФ. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.