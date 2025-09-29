Интервидение
29 сентября, 11:20

Российские военные захватили беспилотный катер ВСУ, гружённый FPV-дронами

Российские военные захватили беспилотный катер ВСУ, гружённый FPV-дронами. Обложка © VK / Military Theme Z

В зоне проведения специальной военной операции российские бойцы захватили беспилотный катер украинских войск, на борту которого находились FPV-дроны. Кадры с места событий опубликовал Military Theme Z.

Российские военные захватили беспилотный катер ВСУ, гружённый FPV-дронами. Видео © VK / Military Theme Z

На видео видно, как выглядит дрон-«матка» морского базирования — именно так неофициально называют беспилотники, перевозящие FPV-дроны для дальнейшего запуска в глубоком тылу.

Катер использовался ВСУ для переброски боевых беспилотников. Такие «матки» позволяют компенсировать ограниченную дальность FPV-дронов и применять их далеко от линии соприкосновения. На кадрах также заметна установленная на судне вышка с предполагаемой системой радиоэлектронной борьбы.

ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ вблизи побережья Крыма
ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ вблизи побережья Крыма

Ранее были опубликованы кадры нейтрализации беспилотных катеров украинских войск в акватории Чёрного моря. На видео было видно, как цели атаковали сразу с нескольких направлений. Обнаруженные катера были уничтожены силами Черноморского флота при помощи стрелкового оружия и барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Милена Скрипальщикова
