В зоне проведения специальной военной операции российские бойцы захватили беспилотный катер украинских войск, на борту которого находились FPV-дроны. Кадры с места событий опубликовал Military Theme Z.

Российские военные захватили беспилотный катер ВСУ, гружённый FPV-дронами. Видео © VK / Military Theme Z

На видео видно, как выглядит дрон-«матка» морского базирования — именно так неофициально называют беспилотники, перевозящие FPV-дроны для дальнейшего запуска в глубоком тылу.

Катер использовался ВСУ для переброски боевых беспилотников. Такие «матки» позволяют компенсировать ограниченную дальность FPV-дронов и применять их далеко от линии соприкосновения. На кадрах также заметна установленная на судне вышка с предполагаемой системой радиоэлектронной борьбы.

Ранее были опубликованы кадры нейтрализации беспилотных катеров украинских войск в акватории Чёрного моря. На видео было видно, как цели атаковали сразу с нескольких направлений. Обнаруженные катера были уничтожены силами Черноморского флота при помощи стрелкового оружия и барражирующих боеприпасов «Ланцет».