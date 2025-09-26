Появились эпичные кадры охоты «Ланцетов» за катерами ВСУ в Чёрном море

Минобороны России показало зрелищные кадры нейтрализации беспилотных катеров ВСУ в акватории Чёрного моря. На них видно, как цели атакуют с разных направлений.

Видео © Telegram / Минобороны России

«Выявленные враженские цели были уничтожены силами и средствами Черноморского флота с применением стрелкового оружия и барражирующими боеприпасами «Ланцет», — говорится в сообщении.

Ранее бывший боец «Вагнера» Condottiero заявил, что морские столкновения в зоне СВО приобретают новые масштабы. Он отметил высокую квалификацию российских подразделений при отражении атаки дронов на побережье Краснодарского края. По его словам, российские военные демонстрируют готовность адекватно реагировать на новые вызовы.