Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 08:44

Атака на Новороссийск с дронами Magura за 23 млн вывела битву с ВСУ в море на новый уровень

Экс-вагнеровец Condottiero: Боевые действия с ВСУ в море вышли на новый уровень

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

В зоне спецоперации морские столкновения с ВСУ приобретают новые масштабы, заявил бывший боец ЧВК «Вагнер», известный в Telegram под псевдонимом Condottiero. Он отметил высокую квалификацию российских подразделений во время отражения атаки безэкипажных катеров на пляжи Краснодарского края.

«В ходе отражения атак были задействованы как водный транспорт, так и подразделения дронщиков. То есть защита портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер», — заявил отставной военнослужащий.

ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ вблизи побережья Крыма
ВС РФ уничтожили беспилотный катер ВСУ вблизи побережья Крыма

24 сентября Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших, включая ребёнка, и восемь пострадавших. Мэр города Андрей Кравченко в свою очередь заявил о двоих погибших и 11 раненых, уточнив, что несовершеннолетних среди них не было. Позже стало известно, что атаковали Новороссийск с использованием украинского надводного дрона Magura за 273 тысячи долларов (23 млн рублей). Этот БПЛА способен поражать корабли и береговые объекты на расстоянии до 800 километров. Безэкипажные катера ВСУ в этот же день нацелились на Геленджик, Анапу и Сочи.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar