Атака на Новороссийск с дронами Magura за 23 млн вывела битву с ВСУ в море на новый уровень
Экс-вагнеровец Condottiero: Боевые действия с ВСУ в море вышли на новый уровень
В зоне спецоперации морские столкновения с ВСУ приобретают новые масштабы, заявил бывший боец ЧВК «Вагнер», известный в Telegram под псевдонимом Condottiero. Он отметил высокую квалификацию российских подразделений во время отражения атаки безэкипажных катеров на пляжи Краснодарского края.
«В ходе отражения атак были задействованы как водный транспорт, так и подразделения дронщиков. То есть защита портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер», — заявил отставной военнослужащий.
24 сентября Новороссийск подвергся атаке воздушных и морских беспилотников. СМИ сообщали о троих погибших, включая ребёнка, и восемь пострадавших. Мэр города Андрей Кравченко в свою очередь заявил о двоих погибших и 11 раненых, уточнив, что несовершеннолетних среди них не было. Позже стало известно, что атаковали Новороссийск с использованием украинского надводного дрона Magura за 273 тысячи долларов (23 млн рублей). Этот БПЛА способен поражать корабли и береговые объекты на расстоянии до 800 километров. Безэкипажные катера ВСУ в этот же день нацелились на Геленджик, Анапу и Сочи.
