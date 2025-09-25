Атака на Новороссийск с дронами Magura за 23 млн вывела битву с ВСУ в море на новый уровень

В зоне спецоперации морские столкновения с ВСУ приобретают новые масштабы, заявил бывший боец ЧВК «Вагнер», известный в Telegram под псевдонимом Condottiero. Он отметил высокую квалификацию российских подразделений во время отражения атаки безэкипажных катеров на пляжи Краснодарского края.

«В ходе отражения атак были задействованы как водный транспорт, так и подразделения дронщиков. То есть защита портов и морской инфраструктуры начинает приобретать системный характер», — заявил отставной военнослужащий.