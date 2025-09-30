Интервидение
29 сентября, 22:47

Гладков: Хозпостройка загорелась после атаки ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) была отражена над территорией Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

«В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке. Пожарными расчётами возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль», говорится в сообщении.

Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 сентября над Белгородом прогремела серия взрывов. Украинская армия пыталась атаковать город с помощью беспилотников типа «Дартс». Силы ПВО сбили в воздушном пространстве не менее четырёх дронов ВСУ. Беспилотники двигались в направлении местной ТЭЦ, однако были успешно нейтрализованы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

