ВСУ атакуют Волгоград, работают расчёты ПВО

Минимум 5-7 взрывов прогремело в небе над Волгоградом. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны уничтожают беспилотники Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По словам местных жителей, около двух часов ночи и в 02:40 в небе над городом были слышны взрывы, а также видны вспышки. Очевидцы сообщают о серии из 5-7 взрывов на севере и юге города. На данный момент официальной информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее серия взрывов прозвучала над Белгородом. Украинские военные пытались атаковать город беспилотными летательными аппаратами типа «Дартс». В воздушном пространстве Белгорода уничтожили по меньшей мере четыре дрона ВСУ. Отмечается, что беспилотники летели в сторону местной ТЭЦ, но были сбиты силами противовоздушной обороны РФ. Данных о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.