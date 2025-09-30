Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф может покинуть свой пост

В конце этого года Стив Уиткофф может покинуть пост спецпредставителя американского президента Дональда Трампа. Такой информацией делится издание Times of Israel, ссылаясь на неназванный источник в Белом доме.

Источник связывает отставку Уиткоффа с «прорывом» в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке плана республиканца по завершению войны в секторе Газа. Ожидается ответ ХАМАС.

«Прорыв, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил о принятом премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американском предложении. Посредники ждут ответа ХАМАС», — отмечается в материале.

Ранее стал известно, что Стив Уиткофф продал долю в своей компании по управлению недвижимостью The Witkoff Group LLC за 120 миллионов долларов. Портфель компании The Witkoff Group LLC включает объекты элитной недвижимости в Лос-Анджелесе, Майами-Бич, Уэст-Палм-Бич и Нью-Йорке. Компания являлась одним из шести активов Уиткоффа, а её стоимость превышала $50 млн.