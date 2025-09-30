Ограничения на полёты сняты в аэропортах Волгограда, Краснодара и Ставрополя
В воздушных гаванях Волгограда, Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское) отменили план «Ковёр». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее минимум 5-7 взрывов прогремело в небе над Волгоградом. По предварительным данным, расчёты противовоздушной обороны уничтожали беспилотники Вооружённых сил Украины. По словам местных жителей, около двух часов ночи и в 02:40 в небе над городом были слышны взрывы, а также видны вспышки. Очевидцы сообщают о серии из 5-7 взрывов на севере и юге города. На данный момент официальной информации о жертвах и разрушениях нет.
