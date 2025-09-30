Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 10:02

Песков не увидел бравады со стороны киевского режима на линии фронта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бравады со стороны Киева на линии фронта нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы МИД Украины Андрея Сибиги.

«Ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима», — отметил представитель Кремля.

Сибига: Украина хочет закончить конфликт в этом году
Сибига: Украина хочет закончить конфликт в этом году

Напомним, накануне глава МИД Украины Андрей Сибига разразился угрозами в адрес России. Он заявил, что у Киева якобы есть оружие, которое достанет до любых объектов, и в России теперь не будет «безопасного места».

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Андрей Сибига
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar