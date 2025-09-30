Песков не увидел бравады со стороны киевского режима на линии фронта
Обложка © Life.ru
Бравады со стороны Киева на линии фронта нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы МИД Украины Андрея Сибиги.
«Ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима», — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне глава МИД Украины Андрей Сибига разразился угрозами в адрес России. Он заявил, что у Киева якобы есть оружие, которое достанет до любых объектов, и в России теперь не будет «безопасного места».