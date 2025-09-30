В США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного проникновения на территорию Белого дома. Соответствующую информацию подтвердили в Секретной службе США, сообщает Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошёл, когда неизвестный мужчина попытался перебраться через защитное ограждение. Агенты оперативно задержали злоумышленника, после чего его вывели с территории в наручниках. Представитель ведомства уточнил, что задержанный был взят под стражу по статье о незаконном вторжении.
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением из Белого дома сегодня в 18:00 (мск). О чём именно будет говорить американский лидер, не сообщается. Однако в три часа дня он должен прибыть в здание Правительства.
