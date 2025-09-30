Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 10:43

В США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного проникновения на территорию Белого дома. Соответствующую информацию подтвердили в Секретной службе США, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошёл, когда неизвестный мужчина попытался перебраться через защитное ограждение. Агенты оперативно задержали злоумышленника, после чего его вывели с территории в наручниках. Представитель ведомства уточнил, что задержанный был взят под стражу по статье о незаконном вторжении.

Хакеры взломали устройства в Правительстве США через брешь в Cisco
Хакеры взломали устройства в Правительстве США через брешь в Cisco

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением из Белого дома сегодня в 18:00 (мск). О чём именно будет говорить американский лидер, не сообщается. Однако в три часа дня он должен прибыть в здание Правительства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar