В США задержали мужчину за попытку перелезть через забор Белого дома

Правоохранительные органы пресекли попытку незаконного проникновения на территорию Белого дома. Соответствующую информацию подтвердили в Секретной службе США, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошёл, когда неизвестный мужчина попытался перебраться через защитное ограждение. Агенты оперативно задержали злоумышленника, после чего его вывели с территории в наручниках. Представитель ведомства уточнил, что задержанный был взят под стражу по статье о незаконном вторжении.

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выступит с обращением из Белого дома сегодня в 18:00 (мск). О чём именно будет говорить американский лидер, не сообщается. Однако в три часа дня он должен прибыть в здание Правительства.