Основатель Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»* нарвался на штраф за посты без маркировки
Суд назначил Швареву* штраф в 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Основатель Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»* Александр Шварев* привлечён к административной ответственности за отсутствие специальной маркировки иноагента в постах. Решение о штрафе в 30 тысяч рублей было вынесено Таганским судом Москвы.
«Постановлением суда Шварев Александр Юрьевич* признан виновным в совершении административного нарушения правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ», — сказали в суде.
Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск журналистки Ксении Лученко*, требовавшей исключить её из реестра иностранных агентов.
*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.