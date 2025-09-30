Интервидение
30 сентября, 11:46

Основатель Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»* нарвался на штраф за посты без маркировки

Суд назначил Швареву* штраф в 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Основатель Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»* Александр Шварев* привлечён к административной ответственности за отсутствие специальной маркировки иноагента в постах. Решение о штрафе в 30 тысяч рублей было вынесено Таганским судом Москвы.

«Постановлением суда Шварев Александр Юрьевич* признан виновным в совершении административного нарушения правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ», — сказали в суде.

Против журналистки-иноагента Ксении Лариной* возбудили дело
Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск журналистки Ксении Лученко*, требовавшей исключить её из реестра иностранных агентов.

*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

