Против журналистки-иноагента Ксении Лариной* возбудили дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналистки Оксаны Баршевой* (известной как Ксения Ларина). По данным ГСУ СК по Москве, подозреваемая, проживая в данный момент за пределами России, не представила установленную законом отчётность о своей деятельности.

«Не позднее марта текущего года Баршева* не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством об иноагентах», — сообщили в ведомстве.

Рассматривается вопрос об объявлении журналистки в федеральный розыск. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

Напомним, журналистика Ксения Ларина* покинула Россию ещё в 2017 году, однако периодически возвращалась в страну. 1 сентября 2023 года объявлена в РФ иностранным агентом. А ранее Life.ru писал, что судебные приставы возбудили уголовное производство в отношении Монеточки*, её признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (уклонение от выполнения обязанностей иноагента) и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Певица уже погасила долг.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.