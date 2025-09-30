Российские военные начали активно применять лошадей для проведения штурмовых атак на линии боевого соприкосновения. Сообщение об этом распространил в своём телеграм-канале военный корреспондент Семён Пегов. По словам командира группы с позывным Хан, данная тактика была рождена суровой реальностью полевых условий, когда бойцам штурмовых подразделений приходится преодолевать пешком многие километры до позиций противника.

«Когда штурмовик штурмует, ему приходится идти 10-15-17 километров только в одну сторону», — пояснил он.

Военкор подчеркнул, что кавалерийские подразделения демонстрируют высокую мобильность и по ряду параметров превосходят даже распространённую мототехнику. Ключевым преимуществом, по его мнению, является их бесшумность, что обеспечивает скрытность передвижения. Для этих целей была выбрана карачаевская порода лошадей, которую Пегов охарактеризовал как гордых, сильных и невероятно выносливых животных.

А ранее военкор Семён Пегов рассказал Life.ru историю 24-летнего Джея Фрейзера, уроженца Глазго, шотландца ирландского происхождения. Он служит в расчёте пушки Д-20 на Константиновском направлении и состоит в «Дикой дивизии Донбасса».