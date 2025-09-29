Военкор Семён Пегов рассказал Life.ru историю 24-летнего Джея Фрейзера, уроженца Глазго, шотландца ирландского происхождения. Он служит в расчёте пушки Д-20 на Константиновском направлении и состоит в «Дикой дивизии Донбасса». На его правом бицепсе — татуировка «Свобода или СМРТ», рядом православный крест: к православию Фрейзер пришёл после нескольких месяцев в Сербии.

Ранее он учился теософии в Кембридже. По словам Пегова, на фронте вместе воюют бойцы из Донбасса, Армении, Абхазии и иностранные добровольцы. Сам Фрейзер видит параллели между ирландской борьбой за самоопределение и «Русской весной», подчёркивая, что решение идти на войну принял после взвешенного анализа. В Шотландии его выбор не поддержали ни друзья, ни родители.

