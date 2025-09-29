Интервидение
29 сентября, 04:00

Воин из «Дикой дивизии»: Шотландец с позывным «Кельт» воюет в Донбассе

Обложка © Семён Пегов

Военкор Семён Пегов рассказал Life.ru историю 24-летнего Джея Фрейзера, уроженца Глазго, шотландца ирландского происхождения. Он служит в расчёте пушки Д-20 на Константиновском направлении и состоит в «Дикой дивизии Донбасса». На его правом бицепсе — татуировка «Свобода или СМРТ», рядом православный крест: к православию Фрейзер пришёл после нескольких месяцев в Сербии.

Ранее он учился теософии в Кембридже. По словам Пегова, на фронте вместе воюют бойцы из Донбасса, Армении, Абхазии и иностранные добровольцы. Сам Фрейзер видит параллели между ирландской борьбой за самоопределение и «Русской весной», подчёркивая, что решение идти на войну принял после взвешенного анализа. В Шотландии его выбор не поддержали ни друзья, ни родители.

Подробности читайте в большом материале, который выйдет на Life.ru в 9:00.

Новости СВО. ВС РФ зажимают ВСУ в клещи под Добропольем, Киев срочно перебрасывает резервы, Карл III втягивает Трампа в конфликт, 29 сентября

Ранее в ДНР российские бойцы спасли солдат Вооружённых сил Украины, которые стали объектом артиллерийских обстрелов со стороны своих сослуживцев, после того, как те предприняли попытку сдаться в плен. Разведка выявила позицию, за которой велось наблюдение, после чего находящиеся на ней военные вывесили белый флаг и вышли к российскому дрону. После этого, как предположили силовики, противник также зафиксировал их, и по позиции был нанесён удар ствольной и реактивной артиллерией ВСУ. Удары удалось остановить благодаря контрбатарейной борьбе, а в период затишья двоих украинских военнослужащих получилось эвакуировать.

Алена Пенчугина
