В Абхазии состоялся военный парад, посвящённый 32-й годовщине Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. По центральной улице Сухума торжественным маршем прошли подразделения Министерства обороны и других силовых структур республики, сопровождаемые военным оркестром, с демонстрацией военной техники.

Парад в честь 32-й годовщины победы Абхазии в Отечественной войне. Видео © Telegram / Пресс-служба президента Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба в своей речи подчеркнул, что эта дата является для каждой семьи днём памяти и гордости, символизирующим мужество и безграничную любовь к Отечеству.

«Это не просто дата в календаре. Для каждой семьи это день памяти и гордости, день, который стал символом мужества, безграничной любви к Отечеству. Победа досталась нам дорогой ценой. Тысячи лучших сыновей и дочерей Абхазии отдали свои жизни за независимость Родины. Наша свободная земля пропитана их кровью, имена Героев навсегда останутся в исторической памяти народа Абхазии», — заявил абхазский лидер.

Глава государства отметил, что борьба за независимость продолжается и сегодня в новых формах, указав на сохраняющиеся реваншистские планы Грузии, которые подтверждаются отказом подписывать соглашение о неприменении силы и соответствующей риторикой политиков. Он заверил, что Абхазия будет твёрдо защищать свою землю и свободу, укрепляя армию и развивая военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии, назвал этот день особым, отметив, что 33 года назад народ Абхазии встал на путь защиты своего права на жизнь, язык и культуру. Он подчеркнул, что Россия была с абхазским народом в самый трудный час, вспомнив добровольцев из разных регионов России, казаков и бойцов из Приднестровья. Кириенко также отдал дань уважения первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе, чья воля и мудрость, по его словам, привели к Победе. Также на мероприятии было зачитано поздравительное обращение президента России Владимира Путина.

Сергей Кириенко передал поздравления Владимира Путина. Видео © Telegram / Пресс-служба президента Абхазии

«Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость народа Абхазии, который в нелёгкой борьбе отстоял своё законное право на свободную жизнь. Отношения между нашими странами успешно развиваются по пути союзничества и стратегического партнёрства. Уверен, что мы будем и впредь наращивать плодотворное сотрудничество во всех направлениях», — заметил Путин в своём поздравлении.

В рамках праздничных мероприятий прошло шествие «Бессмертного полка», участники которого пронесли портреты родственников, сражавшихся за свободу Абхазии в годы Отечественной войны.