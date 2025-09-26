В Абхазии впервые прошёл просветительский марафон Знание. Первые

Абхазия впервые стала местом проведения просветительского марафона «Знание. Первые». Мероприятие было посвящено 80-летию атомной промышленности России. Об этом сообщает информационное агентство «Sputnik Абхазия».

«То, что одна из площадок этого масштабного события проходит в Сухуме, символично. Ведь именно здесь, в Сухумском физико-техническом институте, трудились выдающиеся учёные, которые внесли большой вклад в развитие советской атомной науки. Это часть нашей общей истории», — отметил на открытии в Госфилармонии президент республики Бадра Гунба.

Марафон, организованный Российским обществом «Знание» совместно с «Росатомом» и Министерством просвещения Абхазии, проходит с 26 по 28 сентября в 11 городах России и впервые — за пределами страны. В рамках мероприятия запланированы встречи молодёжи с руководителями крупных компаний, государственными деятелями и известными личностями, включая министра иностранных дел Абхазии Олега Барцица и экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина. Также в республике планируется открыть специализированные «атомклассы» для подготовки будущих инженеров и учёных.

Также напомним, что в Москве на ВДНХ с 25 по 28 сентября проводится Международный атомный форум (World Atomic Week). В нём участвуют лидеры государств, у которых есть атомные программы, предприниматели, учёные и чиновники. Вчера мероприятие посетил президент России Владимир Путин.