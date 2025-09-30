VK Видео запустил поддержку авторов через VK Donut

В VK Видео появился встроенный способ поддержки авторов — VK Donut. Теперь под роликом и на странице канала можно нажать кнопку и поддержать ведущего. Для блогеров это станет дополнительным источником монетизации, а зритель получит доступ к эксклюзивному контенту, сообщили в пресс-службе.

Авторы могут настроить несколько уровней подписки с разными привилегиями: эксклюзивные ролики, приватные стримы, бонусы и прочие материалы. Подписчики получают все преимущества выбранного уровня и всех предыдущих — схема аккуратно наращивает ценность каждой ступени. Настройка происходит через сообщество, привязанное к каналу.

Сильно стороной нововведения является и его доступность, ведь подключить VK Donut можно без требований к числу подписчиков или просмотров, поэтому инструмент подходит даже начинающим. По словам представителей VK, платформа растёт, количество зрителей увеличивается, а авторам открываются новые форматы взаимодействия с аудиторией.

«Монетизация в соцсетях меняется: важно не только помогать авторам зарабатывать, но и бесшовно встраивать поддержку в сам процесс потребления контента», — сказал директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.

Ранее Life.ru рассказывал, что ВКонтакте решили существенно упростить процесс получения синей галочки верификации для профилей и сообществ. Теперь для этого достаточно будет иметь хотя бы пять тысяч подписчиков.