«‎Много НЛО»: Учёный вычислил координаты секретной подводной базы пришельцев

Если инопланетяне тайно находятся на нашей планете, то их базы могут находиться глубоко под водой вблизи Багамских островов в Атлантическом океане. Об этом рассказал специализирующийся на внеземных явлениях исследователь Майкл Салла, пишет Daily Mail.

«Справа от [Зоны 51] находится Tongue of the Ocean, который является очень глубокой частью океана там, на Багамах. Он углубляется на 3000 футов. <…> Это идеальное место для подводной лодки, но это также место, где люди видели много НЛО, множество подводных кораблей, входящих в воду и выходящих из неё», – утверждает исследователь.

По его мнению, военнослужащие многих стран знают о таких базах инопланетян, но молчат. Салла смог «разговорить» несколько человек, имеющих доступ к секретной информации, они якобы подтвердили сведения о НЛО. Пришельцы, как утверждает исследователь, не собираются причинять вред человечеству, а проводят собственные эксперименты.

А вот учёный из Стэнфорда Гарри Нолан убеждён в том, что наша ДНК имеет космическую природу. То есть мы сами — те самые пришельцы из космоса. И он якобы может это доказать после многолетних исследований.