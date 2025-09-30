Военнослужащие 164-й отдельной мотострелковой бригады продемонстрировали процесс эвакуации раненого бойца с позиций на Луганском направлении. Эксклюзивные кадры спасения 300-го Life.ru предоставил Народный фронт.

Эвакуация раненого бойца на Луганском направлении. Видео © Народный фронт / предоставлено Life.ru

«Эвакуировали раненого только что, донесли с поля. Пока живой, пока живой. Нормально всё будет. Вот здесь вот лежал. Сначала досюда с поля донесли, потом дальше», — рассказал участник спасательной операции.

Эвакуация проводится под вражеским огнём и при постоянной угрозе со стороны беспилотников, при огневой поддержке российского вертолёта, который прикрывает группу на всём маршруте. Во время перемещения бойцы успевают оказывать раненым первую необходимую медицинскую помощь. Подразделение недавно получило гуманитарную помощь от Народного фронта, включая детектор «Булат», моторные масла для генераторов, бензопилу, маскировочные сети, медикаменты и два автомобиля — Nissan и Toyota.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военнослужащие бросили раненого американского наёмника при неудачном накате на российские позиции. Наши бойцы предложили солдату удачи из США сдаться, но не смогли подобраться к канаве, в которую тот упал, — противник накрыл локацию артиллерийским огнём и ударами дронов, из-за чего российским военным пришлось отступить.