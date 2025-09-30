Prada получила разрешение от ЕК на покупку Versace

Европейская комиссия дала официальное разрешение на завершение сделки по покупке дома моды Prada бренда Versace. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном интернет-ресурсе ЕК.

«Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace», — сказано в документе.

Итальянский модный дом Prada начал процедуру приобретения Versace у американского холдинга Capri Holdings ещё в апреле текущего года, сумма сделки составила около 1,4 миллиарда долларов. Регуляторная проверка не выявила нарушений конкурентного права на едином рынке Европейского союза.

Ранее Life.ru писал, что несмотря на официальный уход с российского рынка в 2022 году, итальянский люксовый бренд Prada продолжает вести бизнес в России. Согласно данным за 2024 год, выручка российской «дочки» ООО «Прада рус» превысила 1 млрд рублей. Финансовые показатели компании демонстрируют положительную динамику: если в 2022–2023 годах убытки достигали около 450 млн рублей, то в 2024 году они сократились до 32 млн рублей.