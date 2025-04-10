Capri Holdings: Prada выкупила Versache за 1,375 млрд долларов
Магазины Versache и Prada на торговой галерее в Милане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Apostolos_Margiolis
Prada приобрела Versache. Сумма сделки составила 1,375 миллиарда долларов c учётом корректировок. Об этом сообщил владевший модным домом холдинг Capri Holdings.
В публикации говорится, что сделка будет завершена во второй половине нынешнего года.
Ранее стало известно о судьбе четырёх фабрик «Глории Джинс» в городах Усть-Донецк, Красный Сулин, Гуково и Зверево в Ростовской области. Их выкупила российская компания «Булава», специализирующаяся на производстве спецодежды.