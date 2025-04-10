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10 апреля, 19:20

Capri Holdings: Prada выкупила Versache за 1,375 млрд долларов

Магазины Versache и Prada на торговой галерее в Милане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Apostolos_Margiolis

Магазины Versache и Prada на торговой галерее в Милане. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Apostolos_Margiolis

Prada приобрела Versache. Сумма сделки составила 1,375 миллиарда долларов c учётом корректировок. Об этом сообщил владевший модным домом холдинг Capri Holdings.

В публикации говорится, что сделка будет завершена во второй половине нынешнего года.

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Ранее стало известно о судьбе четырёх фабрик «Глории Джинс» в городах Усть-Донецк, Красный Сулин, Гуково и Зверево в Ростовской области. Их выкупила российская компания «Булава», специализирующаяся на производстве спецодежды.

Юрий Лысенко
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